Иркутск, , 03:14 — REGNUM

В Слюдянском районе Иркутской области катер столкнулся с пирсом, передает телеканал РЕН-ТВ.

Сообщается, что в результате столкновения погибли два человека, находившиеся на борту катера. Они скончались до приезда бригады скорой помощи. Других подробностей произошедшего не приводится. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня прогулочный катер врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге. В результате столкновения с катера за борт выпали два человека, которым из воды помогли выбраться их друзья. Пострадавших не было.

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