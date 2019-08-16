Владивосток, , 03:10 — REGNUM

По данным Гидрометцентра и Центра «Антистихия» 16 августа вероятны возникновения чрезвычайных ситуаций в трёх регионах Дальнего Востока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сложности, по информации МЧС России, могут возникнуть в работе объектов энергетики, связи, ЖКХ.

Из-за паводка возможны подтопления населённых пунктов и дорог в Еврейской автономной области: в Биробиджане, Биробиджанском, Смидовичском, Ленинском, Октябрьском, Облученском муниципальных районах.

Сильные дожди с ветром до 23−30 м/с 16 августа ожидаются в Хабаровском крае и Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни и ураганный ветер накрыли дальневосточные регионы. Военные сводные отряды приведены в повышенную готовность.