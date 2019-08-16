Нью-Йорк, США, 16 августа 2019, 02:47 — REGNUM
Кокаин обнаружен в крови Коннора Беттса, который устроил бойню в городе Дейтоне (штат Огайо, США), сообщает Associated Press.
Отмечается, что Беттс в момент нападения 3 августа находился под кокаином. Также в его анализах обнаружены антидепрессанты.
Напомним, Беттс, застреливший девять и ранивший десятки человек возле одного из городских баров Дейтона, был застрелен.
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