Нью-Йорк, США, , 02:47 — REGNUM

Кокаин обнаружен в крови Коннора Беттса, который устроил бойню в городе Дейтоне (штат Огайо, США), сообщает Associated Press.

Отмечается, что Беттс в момент нападения 3 августа находился под кокаином. Также в его анализах обнаружены антидепрессанты.

Напомним, Беттс, застреливший девять и ранивший десятки человек возле одного из городских баров Дейтона, был застрелен.

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