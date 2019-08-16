Кисловодск, Ставропольский край, , 02:44 — REGNUM

В обувном цехе на улице Промышленной в Кисловодске произошел пожар, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что возгорание произошло днем 15 августа, огнем была охвачена площадь в 300 квадратных метров. На момент прибытия пожарных на место происшествия огонь перекинулся на хозяйственную постройку и гараж. По предварительным данным, горел цех по изготовлению тапочек, а также склад с поролоном. Позднее спасателям удалось ликвидировать возгорание. Пострадавших не было. В настоящее время выясняются причины пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 августа в столичном районе Западное Дегунино загорелся ангар, площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать, в результате возгорания пострадал один человек.

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