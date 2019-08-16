Чэнду, Китай, , 02:18 — REGNUM

Министерство по чрезвычайным ситуация КНР потребовало проявлять особую бдительность после геологических катастроф, прокатившихся по стране и вызванных непрекращающимися ливнями, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Требование последовало после того, как подтвердилось, что 17 человек пропали без вести в результате обвала скалы, который произошел около 12:44 по местному времени 14 августа на участке железной дороги Чэнду — Куньмин в районе уезда Ганьло провинции Сычуань.

Рабочая группа министерства была немедленно направлена на место для руководства поисково-спасательными работами, направленными на поиск пропавших без вести. Кроме того, они должны провести всеобъемлющий мониторинг ситуации на месте для предотвращения возможного второго обвала породы.

Отметим, что участившиеся геологические бедствия в Китае вызваны неделями не прекращающимися ливнями и приходом тайфунов одного за другим. Поэтому происходят обвалы горных пород, сход оползней, горных потоков и селей.

Читайте ранее в этом сюжете: Выживших среди пропавших в результате схода оползня в китайском Чунцине нет