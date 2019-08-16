Екатеринбург, , 02:16 — REGNUM

В массовом ДТП в Свердловской области погибли два сотрудника полиции, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Авария произошла в селе Покровском Каменского района Свердловской области на автодороге «Екатеринбург — Курган». По предварительным данным, инспектор местного отдела ГИБДД ехал на мотоцикле Honda и попытался обогнать мотоцикла Aprilia Pegaso и грузовик, однако врезался во встречный автомобиль.

В результате столкновения погибли водитель мотоцикла и его пассажирка — сотрудница дежурной части ОП № 24. Также четыре человека получили травмы, среди них — двое несовершеннолетних. В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в Москве столкнулся автомобиль Следственного комитета РФ и мотоцикл. В результате аварии служебный автомобиль перевернулся на крышу, у мотоцикла оторвало колесо. По данным источника, знакомого с ситуацией, все участники аварии остались живы.

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