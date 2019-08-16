Иерусалим, , 01:25 — REGNUM

Двое арабских подростков напали на израильского полицейского в Старом городе Иерусалима и ранили его, сообщает пресс-служба полиции Израиля на официальной странице в Twitter.

Сообщается, что полицейский в результате нападения получил травмы средней тяжести. Полицейские открыли по нападавшим огонь, в результате чего оба подростка погибли.

Однако местные СМИ сообщают, что убит был все же один нападавший, а второй получил ранения. Согласно данным с камер наблюдения, подростки накинулись с ножами на сотрудника полиции и сбили его с ног. Другие полицейские стреляют по нападавшим из пистолетов, в результате чего подростки падают и остаются лежать на мостовой.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа двое израильских арабов обратились в полицию с жалобой на избиение со стороны представителей ультраортодоксальной общины. По словам пострадавших, ортодоксы избили их после того, как услышали разговор на арабском языке.

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