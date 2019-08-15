Симферополь, , 23:59 — REGNUM

Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Как сообщается, рейс U6−9105 авиакомпании «Уральских авиалиний» приземлился в Симферополе в 23:17 по московскому времени.

Напомним, ранее в «Уральских авиалиниях» сообщали, что семь пассажиров A321 уже вылетели в Симферополь другим бортом, ещё 65 пассажиров готовились к вылету из аэропорта «Домодедово».

Остальные пассажиры, по данным авиаперевозчика, отказались лететь в Крым резервным самолётом, им будут возвращены деньги за приобретённые билеты.

Утром 15 августа самолёт Airbus A321, вылетевший из «Жуковского» в Симферополь, совершил аварийную посадку в поле. По предварительным данным, двигатели самолёта отказали в результате столкновения со стаей птиц.

На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате жёсткой посадки пострадали 76 человек, никто из находившихся на борту не погиб.