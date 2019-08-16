Владимир, 16 августа 2019, 08:37 — REGNUM
Во Владимирской области к врачам после укусов клещей обратились 2956 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Только за последнюю неделю за медицинской помощью с укусам клещей обратились 135 человек, среди которых 47 — дети. Больше всего случаев зафиксировано в областном центре и в Александровском, Гусь-Хрустальном и Гороховецком районах.
Четыре из 83 обследованных клещей были переносчиками энцефалита. Исследования проводит лаборатория природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на улице Токарева.