Владимир, , 08:37 — REGNUM

Во Владимирской области к врачам после укусов клещей обратились 2956 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Только за последнюю неделю за медицинской помощью с укусам клещей обратились 135 человек, среди которых 47 — дети. Больше всего случаев зафиксировано в областном центре и в Александровском, Гусь-Хрустальном и Гороховецком районах.

Четыре из 83 обследованных клещей были переносчиками энцефалита. Исследования проводит лаборатория природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на улице Токарева.