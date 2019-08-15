Киев, , 23:26 — REGNUM

Правоохранительные органы Украины блокировали незаконный ввоз в страну ювелирных изделий с территории Крыма. Об этом сообщает 15 августа Служба безопасности Украины (СБУ).

Согласно данным ведомства, преступники изготавливали ювелирные изделия и переправляли их через КПП «Чонгар», после чего данная продукция реализовывалась под видом произведённой на Украине в торгово-развлекательных центрах по всей стране без уплаты налогов и отчислений в государственный бюджет.

По информации правоохранителей, за период с 2015 по 2019 год подобным образом без уплаты налогов была реализована ювелирная продукция на сумму свыше 50 миллионов гривен.

Сообщается, что в Киеве в ходе следственных действий был обнаружен подпольный склад с готовыми к продаже ювелирными изделиями, там же были изъяты «вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов уголовного производства».

Как отметили в СБУ, в настоящее время продолжается досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 212 УК Украины «Уклонение от уплаты налогов» и статьёй 364 «Злоупотребление властью или служебным положением».