Котельники, Московская область, , 23:09 — REGNUM

Мужчина, который устроил стрельбу в пошивочном ателье в подмосковных Котельниках оказался иностранным гражданином. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает пресс-служба Росгвардии.

При этом не уточняется, гражданином какой именно страны является задержанный стрелок. Указывается, что это 52-летний уроженец страны ближнего зарубежья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Котельниках пьяный мужчина с ружьем ворвался в ателье, где работала его возлюбленная, с которой у него вышел конфликт. Не найдя её там он устроил стрельбу. Полиции удалось его задержать. Никто не пострадал.