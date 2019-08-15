Градец-Кралове, , 22:49 — REGNUM

Падение с балкона гостиницы в Чехии российской гражданки Екатерины Бобковой, проходившей свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, признано несчастным случаем. Об этом 15 августа сообщила РИА Новости полковник полиции города Градец-Кралове Ивана Йежкова.

По её словам, правоохранительные органы завершили расследование по факту инцидента ввиду того, что «собранные материалы, включая свидетельства очевидцев и данные экспертиз, не показали какого-либо постороннего вмешательства в происшедшее».

Йежкова добавила, что медицинское освидетельствование пострадавшей показало, что она «имела в крови две промилле алкоголя и была под влиянием наркотиков».

Как сообщало ИА REGNUM, Екатерина Бобкова 10 мая выпала с балкона четвёртого этажа, находясь в номере гостиницы курортного города Шпиндлерув-Млин в Чехии. Девушка получила многочисленные травмы и перенесла несколько операций.

Бобкова выступала свидетелем на судебном процессе по делу о драках с участием футболистов Кокорина и Мамаева, поскольку отдыхала вместе со спортсменами в день инцидента.