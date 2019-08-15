Уфа, , 22:32 — REGNUM

Бывшая девушка-дознаватель, которая обвиняет троих коллег, бывших полицейских, в изнасиловании, требует взыскать с них солидарно 100 млн рублей. На заседании суда ей было задано около 80 вопросов, никаких новых существенных подробностей в деле не появилось.

В то же время, по словам адвоката одного из обвиняемых Рустама Ибрагимова, в её показаниях появились новые «интересные моменты», потерпевшая «начинает от своих показаний в какой-то мере отказываться».

В частности, адвокат отметил, что раньше она говорила, что пришла в кабинет, где проходило застолье, в 22:40 по местному времени, теперь она поменяла время на 19:30, сообщает «Коммерсантъ-Уфа». Защитник добавил, что в свой подъезд она зашла в половине первого ночи, а дома оказалась в пять часов утра.

«Все остальное время девушка, по ее словам, сидела на лестнице первого этажа», — заключил он. Адвокат потерпевшей от комментариев отказался.

Следующее заседание по делу назначено на 22 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых — 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — задержали. Позднее всех фигурантов дела, а также потерпевшую и её подругу уволили из органов МВД с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство».

После задержания обвиняемые находились в СИЗО, в апреле суд отправил их под домашний арест. 22 июля арест был продлён на полгода.

На первое и второе слушания по делу ни потерпевшая, ни её представители не явились.

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