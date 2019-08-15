Москва, , 21:38 — REGNUM

ДТП с участием служебного автомобиля Следственного комитета и мотоцикла произошло 15 августа в Москве на пересечении улицы Хамовнический Вал и Комсомольского проспекта, передаёт агентство «Москва».

Следственный комитет

На фото и видео с места происшествия видно, что служебный автомобиль в результате аварии перевернулся на крышу. У мотоцикла оторвало колесо, он лежит в нескольких десятках метров от машины СК.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что все участники аварии живы. Получил ли кто-то из них травмы, не уточняется.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили информацию об аварии, однако не смогли подтвердить, действительно ли в ДТП попали сотрудники Следственного комитета.

Подробности и обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.