Старая Русса, Новгородская область, , 21:07 — REGNUM

В Старой Руссе Новгородской области предстанет перед судом сотрудница микрофинансовой компании «ВДМ-Финанс». Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, в организации женщина работала кредитным менеджером и бухгалтером-кассиром по совместительству.

Она обвиняется в том, что в течение полугода — с сентября 2018 года по февраль 2019 года — принимала от клиентов организации деньги в счёт погашения задолженности по договорам потребительских микрозаймов, однако на счёт организации их не вносила, а распоряжалась ими по своему усмотрению. Таким образом она потратила более 50 тыс. рублей.

Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное с использованием служебного положения»). Вину в совершении преступлений обвиняемая признала. Дело рассмотрит Старорусский районный суд.