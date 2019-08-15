Котельники, Московская область, , 20:26 — REGNUM

В подмосковных Котельниках полиция задержала мужчину, который забаррикадировался в пошивочном ателье и устроил стрельбу. Об этом сегодня, 15 августа, сообщают местные СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в ателье в микрорайоне Белая Дача были слышны хлопки, похожие на выстрелы.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в ателье зашел мужчина с ружьем и стал стрелять в потолок.

Далее полиция оцепила здание и вступила в переговоры со стрелком. Оказалось, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его поведение было вызвано неким бытовым конфликтом.

По неподтвержденным данным, он поссорился со своей девушкой — сотрудницей этого ателье. Он пришел искать её с ружьем, но в здании её не оказалось.

Мужчина потребовал у полицейских коньяк. Те предоставили ему бутылку коньяка и продолжили переговоры.

В итоге правоохранители провели задержание стрелка. Его посадили в автомобиль и увезли в отделение.