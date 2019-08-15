Тюмень, , 20:26 — REGNUM

В Тюмени пенсионер обвиняется в нанесении раны соседу и закидывании полицейских банками с вареньем. Об инциденте корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, днём 14 августа 2019 года в Тюмени, в одном из жилых домов по улице Коммунаров, 77-летний пенсионер в ходе бытового конфликта ранил соседа ножом в ногу. Потерпевший вызвал полицию. Прибывшие по вызову правоохранители взломали дверь в квартире пенсионера и попытались его успокоить. В ответ мужчина сперва метнул в них нож, а затем в ход пошли несколько банок с вареньем. Сотрудники полиции не пострадали — были защищены щитами.

По итогам инцидента пенсионер обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Он задержан. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.