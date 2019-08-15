Уфа, , 20:02 — REGNUM

Сотрудники таможни в Башкирии задержали посылку с 5 кг ядовитых семян, которая прибыла из Индии. Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском таможенном управлении.

Семена в контрабандной партии содержали вещества, которые вызывают психоактивный и галлюциногенный эффект и запрещены на территории РФ.

Получатель посылки — 35-летний уфимец — в момент получения отправления находился под следствием. В его отношении возбуждено уголовное дело, которое стало четвертым возбужденным против него уголовным дело и только за текущее лето. В целом мужчина ввез в Башкирию около 13 кг наркотических средств на общую сумму более 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле башкирские таможенники обнаружили в посылке из Голландии 1,946 кг наркотических средств опийной группы. Отправление предназначалось жителю Уфы, который был задержан. Не исключено, что получатель — тот же самый мужчина. Первоначально было обнаружено свыше 4,5 кг, что соответствует более 2500 разовым дозам, ориентировочно стоимость партии оценивается в 5 млн рублей.