Париж, , 19:59 — REGNUM

Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) и представители компании Airbus примут участие в расследовании инцидента с жёсткой посадкой пассажирского самолёта A321 в подмосковном аэропорту «Жуковский». Об этом сообщается в микроблоге ведомства в Twitter.

«BEA участвует в расследовании безопасности полётов, которое проводится российскими властями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 августа трое специалистов BEA прибудут на место ЧП вместе с представителями Airbus и двигателестроительной компании CFM International.

Как передавало ИА REGNUM, самолёт Airbus A321, следовавший из «Жуковского» в Симферополь, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за пожара в двигателе в результате столкновения со стаей птиц. Пилотам удалось посадить лайнер с неработающими двигателями на кукурузное поле.

На борту самолёта находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате жёсткой посадки пострадали 74 человека, никто из находившихся на борту не погиб.