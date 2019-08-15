Москва, , 20:08 — REGNUM

Перебои с работой двигателя совершившего аварийную посадку самолёта А321 произошли сразу поле отрыва от земли. О подробностях чрезвычайного происшествия рассказал пилот воздушного судна Дамир Юсупов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Подготовка воздушного судна, посадка пассажиров происходили в штатном режиме. Получили разрешение на взлет выполняли взлет, практически сразу после отрыва самолета от земли произошла не устойчивая работа двигателя — сперва левого, затем правого. Обороты стали падать, самолёт был тяжёлый, мощности двигателя не хватало для продолжения полёта, даже для удержания той высоты, которую мы на тот момент заняли», — рассказал Юсупов.

Пилот сообщил, что первоначально у него появилось решение развернуться и посадить самолёт. Однако в сложившейся ситуации от этой идеи пришлось отказаться.

«Когда увидели, что второй двигатель тоже отказывает у меня появилось решение садить самолёт на поле, которое было впереди меня. Всё выполняли согласно инструкции. Тем более, что мы отрабатывем аварийные ситуации, поэтому морально и профессионально были к этому готовы», — рассказал пилот.

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