Грозный, , 19:47 — REGNUM

В результате дорожно-транспортного происшествия в Чечне погибли шесть человек. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает пресс-служба ГИБДД МВД по Чечне.

ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ», недалеко от поста при въезде в Грозный. Столкнулись два легковых автомобиля — Chevrolet и «Лада Гранта».

В результате ДТП погибли шесть человек. Ещё один человек пострадал — его госпитализировали.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в одном из автомобилей ехали жители Северной Осетии,