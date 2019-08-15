Грозный, 15 августа 2019, 19:47 — REGNUM
В результате дорожно-транспортного происшествия в Чечне погибли шесть человек. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает пресс-служба ГИБДД МВД по Чечне.
ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ», недалеко от поста при въезде в Грозный. Столкнулись два легковых автомобиля — Chevrolet и «Лада Гранта».
В результате ДТП погибли шесть человек. Ещё один человек пострадал — его госпитализировали.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в одном из автомобилей ехали жители Северной Осетии,