Москва, , 19:31 — REGNUM

Пилот пассажирского самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет с отказавшими двигателями на кукурузном поле в районе подмосковного аэропорту «Жуковский», рассказал о подготовке воздушного судна к полету. Об этом он поведал в эфире телеканала «Россия — 1».

По словам Юсупова, подготовка воздушного судна и посадка пассажиров в самолет осуществлялись в штатном режиме.

Известно, что на борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы воздушное судно столкнулось со стаей чаек. Их попадание в двигатели привело к значительным перебоям в их работе и возгоранию.

Юсупов смог посадить неисправный самолет с полными баками прямо на кукурузное поле рядом с аэропортом. Никто не погиб, пострадали 74 человек, в том числе 19 детей, но у них легкие травмы и шоковое состояние. Одному человеку потребовалась госпитализация.