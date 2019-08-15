Москва, , 19:17 — REGNUM

Состояние пострадавших в ДТП на остановке общественного транспорта в центре Москвы оценивается медиками как удовлетворительное. Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, сотрудники скорой медицинской помощи прибыли на место через восемь минут после ДТП, все пострадавшие в удовлетворительном состоянии были доставлены в больницу.

«В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объёме. Угрозы для жизни нет», — сообщили в департаменте.

Как передавало ИА REGNUM , днём 15 августа автомобиль такси Skoda въехал в автобусную остановку на Старой площади в Москве. Людей на остановке в тот момент не было, в результате аварии пострадали водитель машины и двое его пассажиров.

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