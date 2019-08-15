Село Звериноголовское, Курганская область, , 18:33 — REGNUM

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту убийства кота. В расправе над животным подозревается 18-летний житель Звериноголовского района, который снял процесс живодёрства на видео и опубликовал в социальной сети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Предварительно установлено, что ночью 14 августа 2019 года в закрытой группе социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на которой молодой человек. наносит многочисленные удары ногами коту. С заявлением в полицию обратился интернет-пользователь, который утверждает, что на видео кот ещё подаёт признаки жизни, но в итоге был забит до смерти.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы сроком до 5 лет.