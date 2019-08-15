Москва, , 18:29 — REGNUM

В Greeenpeace отреагировали на новость об обнаружении радиационного йода в норвежском воздухе. «Зеленые» указали, что причиной появления йода мог стать стать инцидент с атомным реактором.

«Радиоактивный йод-131 может попадать в атмосферу при авариях на атомных реакторах. Йод-131 — источник опасного бета‑ и гамма-облучения. Наиболее опасным считается радионуклид, поступивший внутрь организма. Если не проводить йодопрофилактику, уязвимой является щитовидная железа», — говорится в сообщении организации.

Как сообщало ИА REGNUM, cтанция в Сванховде на Севере Норвегии обнаружила в воздухе содержание радиоактивного йода. В Норвежском Управление радиационной и ядерной безопасности не делают выводы о возможной связи со взрывом, который произошёл 8 августа на военном полигоне в Архангельской области, но сообщают, что «продолжает более частые отборы проб и анализы».

Российское отделение Greenpeace потребовало от Роспотребнадзора и Росгидромета опубликовать информацию об изотопном составе выброса, однако пока не получил ответа на свои официальные запросы.

Напомним, сразу после ЧП на военном полигоне был зафиксирован скачок радиации в расположенном неподалеку Северодвинске. Уровень радиации по данным Росгидромета был превышен в 4−16 раз.