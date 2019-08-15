Москва, , 18:18 — REGNUM

Пассажирам самолёта Airbus A321, совершившего аварийную посадку в подмосковном аэропорту «Жуковский», будут выплачены денежные компенсации в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщил журналистам замгендиректора управляющего аэропортом холдинга «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин.

«По решению авиакомпании и страховой компании, всем пассажирам будет выплачена компенсация в 100 тысяч рублей», — приводит его слова «Коммерсантъ».

Пассажиры рейса, получившие травмы в результате ЧП и находящиеся в больнице, получат выплаты в соответствии со страховкой, уточнил Солодилин.

Как передавало ИА REGNUM, самолёт A321, следовавший из «Жуковского» в Симферополь, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за пожара в двигателе в результате столкновения со стаей птиц. При посадке лайнер с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту выехал за пределы взлётно-посадочной полосы.

По данным МЧС, за помощью медиков в результате ЧП обратились 74 человека, в том числе 19 детей.

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