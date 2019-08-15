Ростов-на-Дону, , 18:01 — REGNUM

Пожар, который произошёл сегодня, 15 августа, на металлобазе в Ростове-на-Дону, потушен. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении МЧС России.

«Пожар на металлобазе ликвидирован в 17:41 (время московское)», — уточняют в ведомстве.

ИА REGNUMнапоминает, что огонь вспыхнул на металлобазе, расположенной на улице Каширской, 3. Территория относится к ООО «Ростсталь». Компания специализируется на оптовых поставках металлопроката высокого качества.

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