Котельники, Московская область, , 17:47 — REGNUM

Вооружённый ружьём мужчина забаррикадировался в парикмахерской в подмосковном городе Котельники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как уточняется, место происшествия в настоящее время оцеплено, правоохранители ведут переговоры со злоумышленником. По данным полиции, пострадавших на данный момент нет, в парикмахерской мужчина находится один.

Telegram-канал Life Shot сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах, что мужчина зашёл в парикмахерскую и несколько раз выстрелил в потолок из ружья, после чего забаррикадировал двери. По предварительным данным, все сотрудники успели выбежать из помещения.

По информации Mash, в ходе переговоров с полицией преступник потребовал передать ему бутылку коньяка. Не исключается, что мотивом действий мужчины могла стать ссора с бывшей девушкой.

Все подробности инцидента уточняются.