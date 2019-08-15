Симферополь, , 17:33 — REGNUM

В крымской Алуште задержали с поличным двух сотрудников администрации города, взявших 30 тысяч рублей у нелегальных торговцев, которые таким образом пытались избежать штраф. Об этом 15 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«Двое чиновников, исполняя обязанности по муниципальному контролю, летом требовали и дважды получили от гражданки незаконное вознаграждение по 15 тыс. рублей. В обмен они обещали не привлекать женщину к административной ответственности за торговлю в неустановленном месте. Полученные денежные средства они поделили между собой, после чего были задержаны сотрудниками полиции. Задержанные дали признательные показания», — отметили правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте задержали сотрудника управления земельного и градостроительного контроля, который получил взятку в 400 тысяч рублей. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом: Чиновнику мэрии Ялты грозит до 12 лет колонии за взятку в 400 тысяч рублей