Симферополь, 15 августа 2019, 17:33 — REGNUM
В крымской Алуште задержали с поличным двух сотрудников администрации города, взявших 30 тысяч рублей у нелегальных торговцев, которые таким образом пытались избежать штраф. Об этом 15 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте задержали сотрудника управления земельного и градостроительного контроля, который получил взятку в 400 тысяч рублей. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.
Об этом: Чиновнику мэрии Ялты грозит до 12 лет колонии за взятку в 400 тысяч рублей