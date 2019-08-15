Кёльн, Германия, , 17:32 — REGNUM

В немецком городе Кёльне около 8,6 тысячи человек эвакуированы после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает 15 августа пресс-службе городской администрации.

Как уточняется, 250-килограммовая английская бомба была обнаружена в районе Цольшток при проведении строительных работ.

Территория в радиусе 500 метров от опасной находки была оцеплена, в районе приостановлено движение общественного транспорта. В зону эвакуации в числе прочего попали дом престарелых и два студенческих общежития.

Сообщается, что операцию по обезвреживанию боеприпаса планируется провести сегодня вечером.

Напомним, ранее сегодня авиационная бомба времён Великой Отечественной войны была обнаружена в ходе строительных работ на территории Московского Кремля.

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