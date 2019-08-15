Воронеж, , 17:22 — REGNUM

Уголовное дело в отношении четырех участников организованной преступной группы, которые обвиняются в незаконном сборе более 7 млн рублей с грузоперевозчиков, передано в суд в Воронеже, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов 15 августа. 39-летнему Роману Г., 48-летнему Виталию Х., 28-летнему Константину Г. и 45-летнему Игорю Ш. предъявлено обвинение в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере.

Как считает следствие, в мае 2018 года Роман Г. создал схему хищения денег: грузоперевозчикам, как компаниям, так и частным лицам, предлагалось заплатить на освобождение от ответственности за нарушение требований правил перевозки грузов автомобильным транспортом в части нарушения норм нагрузки. Виталий Х, также входивший в ОПГ, занимался грузоперевозками и был знаком с водителями. Именно он, считает следствие, сообщал им о возможности избежать ответственности за перегруз: для этого им предлагалось заплатить шесть рублей раз в полмесяца за одно транспортное средство за получение таблички «Гарант». Мошенники убеждали водителей, что такая табличка — условный знак для сотрудников ГИБДД.

В банду входили также Игорь Ш., работавший в должности инспектора УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области, и Константин Г. — специалист транспортного отдела департамента дорожной деятельности Воронежской области. Первый, работая на Новусманском посту, останавливал большегрузы без табличек «Гарант» и привлекал их к ответственности без оснований. Второй инициировал и лично проводил массовые проверки негабаритных параметров транспортных средств конкретного перевозчика в определенных районах Воронежской области. Нарушителям он сообщал, где и как можно получить «пропуска».

В общей сложности, по данным следствия, с мая 2018 по март 2019 года обвиняемые получили незаконный доход в 7,3 млн рублей.

15 августа уголовное дело направлено в Левобережный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу. Фигурантам дела грозит наказание до 10 лет лишения свободы.