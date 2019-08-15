Вашингтон, , 16:50 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп отреагировал на инцидент в Филадельфии, где в ходе перестрелки с преступником получили ранения шестеро полицейских. Соответствующую запись он разместил в своём микроблоге в Twitter.

«Стрелка из Филадельфии вообще нельзя было выпускать на улицы. У него была долгая и очень опасная криминальная история. После задержания и ранения стольких полицейских он выглядел так, словно хорошо провёл время. Приговор на долгий срок — нужно быть гораздо жёстче с уличной преступностью!» — написал глава Белого дома.

Напомним, ранее в Филадельфии шесть сотрудников полиции пострадали во время операции по задержанию наркоторговцев. Один из находившийся в доме подозреваемых открыл огонь. В заложниках у преступника оказались двое полицейских и трое гражданских лиц, позднее их удалось освободить.

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