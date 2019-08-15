Сургут, Югра, , 16:41 — REGNUM

В Югре глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в рамках выездного заседания 14 августа выяснял, насколько достоверны заявления адептов религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о пытках во время их пребывания в изоляторе временного содержания в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба Совета.

Встреча длилась более четырёх часов. Из рассказа сектантов следует, что 15 февраля 2019 года их день начался с обысков и последующих допросов в следственном отделе Следственного комитета по ХМАО. Некоторые из них утверждают, что к ним применялись пытки.

«Мы должны докопаться до истины. Я далек от того, чтобы заранее соглашаться с любой из сторон этой истории, но что совершенно очевидно — что пытки абсолютно недопустимы, а сообщения о пытках должны быть проверены максимально полно, всесторонне и исчерпывающе. Мы не можем допустить, чтобы подобное зло существовало на нашей земле», — заявил Федотов.

Следующим шагом СПЧ станет тщательное расследование члена Совета Евгения Мысловского сообщений о применении пыток к сектантам.

Следственный комитет Югры, в свою очередь, отрицает превышение полномочий сотрудниками правоохранительных органов при задержании в Сургуте (ХМАО) адептов религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в феврале 2019 года.

Напомним, в Сургуте 15 февраля 2019 года была пресечена деятельность местной ячейки организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Полицейскими совместно с сотрудниками УФСБ по ХМАО проведены многочисленные обыски по месту жительства и работы адептов секты.

Участники организации, признанной экстремистской, пропагандировали преимущество последователей запрещённого учения перед исповедующими другую религию, побуждали к разрыву родственных и семейных отношений, не признавали органы государственной власти.

Было возбуждено уголовное дело по фактам организации деятельности экстремистской организации, склонения, вербовки и участия в её деятельности.

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