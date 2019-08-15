Сургут, Югра, 15 августа 2019, 16:41 — REGNUM
В Югре глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в рамках выездного заседания 14 августа выяснял, насколько достоверны заявления адептов религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о пытках во время их пребывания в изоляторе временного содержания в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба Совета.
Встреча длилась более четырёх часов. Из рассказа сектантов следует, что 15 февраля 2019 года их день начался с обысков и последующих допросов в следственном отделе Следственного комитета по ХМАО. Некоторые из них утверждают, что к ним применялись пытки.
Следующим шагом СПЧ станет тщательное расследование члена Совета Евгения Мысловского сообщений о применении пыток к сектантам.
Следственный комитет Югры, в свою очередь, отрицает превышение полномочий сотрудниками правоохранительных органов при задержании в Сургуте (ХМАО) адептов религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в феврале 2019 года.
Напомним, в Сургуте 15 февраля 2019 года была пресечена деятельность местной ячейки организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Полицейскими совместно с сотрудниками УФСБ по ХМАО проведены многочисленные обыски по месту жительства и работы адептов секты.
Участники организации, признанной экстремистской, пропагандировали преимущество последователей запрещённого учения перед исповедующими другую религию, побуждали к разрыву родственных и семейных отношений, не признавали органы государственной власти.
Было возбуждено уголовное дело по фактам организации деятельности экстремистской организации, склонения, вербовки и участия в её деятельности.
Читайте ранее в этом сюжете: Следователи Югры отрицают пытки адептов запрещённой секты