Воронеж, , 16:25 — REGNUM

Пятилетняя девочка погибла, ещё четыре человека получили ранения в результате ДТП в Нижнедевицком районе Воронежской области днём 15 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 13:30 на 184 км автодороги «Курск-Борисоглебск». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114, 21-летний житель Старого Оскола, двигаясь в сторону Воронежа, столкнулся со стоящим автомобилем ВАЗ-2114. Этот автомобиль по инерции врезался в стоящий впереди автомобиль Ford Focus.

В результате аварии на месте скончалась пятилетняя девочка, пассажирка ВАЗ-2114. Ещё два пассажира, двухлетний мальчик и 31-летняя женщина, жители Нижнедевицкого района, получили травмы и были госпитализированы. Также за медпомощью обращались водители автомобилей ВАЗ. Известно, что дети перевозились в транспортном средстве без использования детских автомобильных кресел.

Полиция проводит проверку обстоятельств аварии.

Отметим, что, по данным полиции, за предыдущие сутки, 14 августа, в Воронежской области зарегистрировано 118 ДТП, пострадали 10 человек.