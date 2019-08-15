Каменский район, Ростовская область, , 16:13 — REGNUM

Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства аварии, которая произошла сегодня, 15 августа, на трассе М4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области. В результате тройного ДТП пострадали три человека — водитель Hyundai, водитель скорой и фельдшер. В отделе пропаганды УГИБДД России по региону уточнили, что они доставлены в больницу.

По предварительным данным, виновником аварии стал 60-летний водитель Hyundai Starex. Мужчина не справился с управлением и столкнулся с патрульной машиной ДПС, которая прибыла на ранее произошедшее ДТП. Автомобиль дорожной полиции столкнулся со стоящей на обочине каретой скорой помощи.

Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, telegram-канал «Че по Ростову?» сообщил, что на момент аварии в микроавтобусе пассажиров не было.

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