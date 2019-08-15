Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 15:56 — REGNUM

В Ростовской области произошла авария с участием четырёх автомобилей. ДТП случилось в Каменском районе на 921 километре трассы М4 «Дон».

"Пострадали четыре автомобиля: две легковушки, автомобиль полиции и скорой [помощи]. Дело было пару часов назад, когда медики оказывали помощь участнику другой аварии на трассе и этот момент в машины ДПС и скорой влетел микроавтобус без пассажиров», — сообщает telegram-канал «Че по Ростову?».

Других подробностей аварии не сообщается. Количество пострадавших пока неизвестно.