Киев, , 15:49 — REGNUM

Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, подозреваемый в отмывании средств, заочно арестован. Такое решение принял Печерский районный суд Киева, сообщают 15 августа «Украинские новости».

Захарченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен через «Смартбанк». Мера пресечения в виде содержания под стражей была избрана экс-министру по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры.

Украинское законодательство отводит на оспаривание решения пять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, Виталий Захарченко руководил украинским министерством внутренних дел с ноября 2011 года по февраль 2014 года. Он покинул страну после государственного переворота.

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