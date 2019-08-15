Киев, 15 августа 2019, 15:49 — REGNUM
Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, подозреваемый в отмывании средств, заочно арестован. Такое решение принял Печерский районный суд Киева, сообщают 15 августа «Украинские новости».
Захарченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен через «Смартбанк». Мера пресечения в виде содержания под стражей была избрана экс-министру по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры.
Украинское законодательство отводит на оспаривание решения пять дней.
Как сообщало ИА REGNUM, Виталий Захарченко руководил украинским министерством внутренних дел с ноября 2011 года по февраль 2014 года. Он покинул страну после государственного переворота.
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