Варшава, , 15:41 — REGNUM

В варшавском аэропорту Шопена в Польше сегодня утром, 15 августа, два самолета совершили аварийную посадку, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что первый инцидент произошел с грузовым самолетом MD11, после посадки в одном из двигателей воздушного судна произошел пожар. Огонь быстро погасили, в результате происшествия никто не пострадал.

Второй инцидент произошел с пассажирским лайнером Embraer. В кабине самолета произошло задымление, после вылета воздушное судно вернулось на аэродром. В этот момент на борту самолета находились 96 пассажиров, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня пассажирский самолёт компании «Аэрофлот», следовавший из Барселоны в Москву, совершил вынужденную посадку в столице Польши из-за дебошира на борту. В аэропорту пограничники сняли пассажира с рейса, после чего он был помещён в изолятор. Спустя некоторое время воздушное судно продолжило рейс в Москву.

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