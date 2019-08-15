Москва, , 15:39 — REGNUM

В центре Москвы на территории Кремля обнаружена авиабомба времён Великой Отечественной войны. В настоящее время боеприпас вывезен в безопасное место и обезврежён. Об этом сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

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Он уточнил, что «эхо войны» было найдено в ходе строительных работ. Бомба была скрыта под большим слоем грунта.

Хлебников напомнил, что в первые годы войны — в 1941—1942 годах — Кремль подвергался бомбардировкам. Одна из бомб не упала рядом с Никольской башней, но не разорвалась.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года немецкую фугасную авиабомбу весом 500 кг обезвредили в Крыму. Боеприпас пролежал на морском дне со времён Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили дайверы в районе курортного посёлка Орджоникидзе в 250 метрах от берега.

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