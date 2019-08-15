Париж, , 15:28 — REGNUM

Пожары во французском департаменте Од охватили почти 900 га леса, передает BFM TV.

Пожар в лесу (cc) rawpixel

Руководитель оперативной группы ведомственной пожарно-спасательной службы департамента Од Филипп Фабр заявил, что пожар продолжает прогрессировать, несмотря на работу 510 пожарных.

Известно, что под воздействием сильного ветра с порывами до 60 км / ч пламя быстро распространилось среди сосновых лесов и сухой растительности.

«Погодные условия очень тяжелые. У нас небольшой запас воды, дует сильный ветер. К тому же это труднодоступный район и очень лесистый», — отметил Анри Бенедиттини, глава пожарно-спасательной службы департамента Од.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар возник 14 августа в 16:00 по местному времени в городе Монтират, к юго-востоку от Каркассона.

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