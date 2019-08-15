Жуковский, Московская область, , 15:26 — REGNUM

Пассажиры севшего утром 15 августа в Жуковском Московской области аэробуса А321 будут отправлены в Симферополь тремя рейсами. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

Один из рейсов, номер У6−230, будет выполнен из Жуковского. Ещё два — У6−35 и У6−9105 — из московского аэропорта «Домодедово».

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт приземлился экстренно после того, как в двигатели залетела стая чаек. При полном баке горючего экипажу удалось совершить посадку и при этом не допустить пожара и человеческих жертв.