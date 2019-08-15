Луганск, 15 августа 2019, 15:11 — REGNUM
Украинские силовики отравились ягодами и грибами, которые были вынуждены употреблять в пищу из-за отсутствия продовольствия, заявил 15 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
По его словам, боевики 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшей на замену 25-й бригаде, две недели не получали продовольствия и были вынуждены питаться подножным кормом.
Как заявил представитель Народной милиции ЛНР, ранее от передозировки наркотиков скончался боевик 72-й бригады ВСУ.
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