Луганск, , 15:11 — REGNUM

Украинские силовики отравились ягодами и грибами, которые были вынуждены употреблять в пищу из-за отсутствия продовольствия, заявил 15 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По его словам, боевики 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшей на замену 25-й бригаде, две недели не получали продовольствия и были вынуждены питаться подножным кормом.

«13 августа семеро военнослужащих разведроты 46-й бригады были доставлены в госпиталь с диагнозом «острое отравление в результате употребления в пищу грибов и ягод», — рассказал Филипоненко.

Как заявил представитель Народной милиции ЛНР, ранее от передозировки наркотиков скончался боевик 72-й бригады ВСУ.

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