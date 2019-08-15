Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM

Петербургские пожарные сумели локализовать пожар в производственно-складском здании на Пулковском шоссе, 103, в Московском районе города.

Пожар начался около 12:30 мск, через 15 минут его ранг был повышен. В 14:27 произошла локализация пожара и ликвидация открытого горения.

«В разноуровневом, одно-двухэтажном <…> сооружении, происходило горение складируемых товаров на общей площади 1000 кв. метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

На борьбе с огнем задействованы около ста пожарных и 21 единица техники.

По данным СМИ, в загоревшемся здании находился рыбный цех и склад готовой продукции.