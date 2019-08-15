Москва, , 14:55 — REGNUM

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих представил подробный рассказ о происшествии с самолётом А321 «Уральских авиалиний» в аэропорту «Жуковский». Глава Минтранса выступил с докладом 15 августа на заседании правительства России.

По его словам, лайнер вылетел из аэропорта в 6:15 по маршруту Москва — Симферополь. После отрыва от взлётно-посадочной полосы, воздушное судно столкнулось со стаей чаек. Оказались повреждены оба двигателя, правая турбина загорелась. Экипаж принял решение о посадке «перед собой», и уже в 6:16 приземлился в кукурузном поле. Место приземления расположено примерно в километре от ВПП.

Министр отметил, что приземление происходило с убранными шасси и выключенными двигателями. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов команды. В самолёте летели 35 детей, в том числе шесть грудных.

«Кабинный экипаж слаженно организовал эвакуацию, осуществил эвакуацию по аварийным трапам. Хотел бы подчеркнуть высочайшее мастерство и выдержку пилотов», — сказал Дитрих.