Луганск, 15 августа 2019, 15:03 — REGNUM
В 72-й бригаде ВСУ один боевик скончался от передозировки наркотиков, а ещё один получил перелом, заявил 15 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
По его словам, в тот же день в районе населённого пункта Троицкое ещё один боевик того же формирования упал с ящика и получил открытый перелом ноги.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее боевики ВСУ устроили пьяную драку, во время которой один прострелил ногу другому.
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