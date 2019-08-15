Луганск, , 15:03 — REGNUM

В 72-й бригаде ВСУ один боевик скончался от передозировки наркотиков, а ещё один получил перелом, заявил 15 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«Вчера ночью от передозировки наркотиками скончался военнослужащий 72-й бригады ВСУ, рядовой Молчанов. В ходе разбирательства выяснилось, что военнослужащий до прохождения службы стоял на учёте у нарколога, и при этом всё равно был допущен в ряды Вооружённых сил Украины в связи с низкой укомплектованностью соединений», — рассказал он.

По его словам, в тот же день в районе населённого пункта Троицкое ещё один боевик того же формирования упал с ящика и получил открытый перелом ноги.

«В ходе осмотра военнослужащего было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», — отметил Филипоненко.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее боевики ВСУ устроили пьяную драку, во время которой один прострелил ногу другому.

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