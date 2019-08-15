Москва, , 14:35 — REGNUM

Благодаря действиям экипажа А321 «Уральских авиалиний» удалось предотвратить катастрофу, заявил 15 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства России.

«У нас произошло авиационное происшествие, но благодаря умелому действию экипажа удалось предотвратить катастрофу, гибель людей», — сказал он.

По словам главы правительства, хотя впереди предстоит работать комиссиям, которым нужно выяснить обстоятельства и причины происшествия, «в любом случае то, что в таких весьма сложных условиях удалось посадить самолёт, это, безусловно, хорошее событие».

Медведев добавил, что новость «позитивная на фоне других происшествий с самолётами».