Ульяновск, , 14:34 — REGNUM

В Кузоватовском районе Ульяновской области по обвинению в хищении денежных средств будут судить начальника отделения почтовой связи, сообщает прокуратура региона.

Перед судом предстанет бывший начальник одного из отделений почтовой связи Кузоватовского почтамта УФПС Ульяновской области — филиала «Почты России». Следствие полагает, что злоумышленница незаконно забирала из кассы часть средств, пользуясь тем, что контролировала ведение финансовой документации и реализовывала товарно-материальные ценности.

По данным следствия, с сентября 2018 года по январь 2019 года ФГУП «Почта России» был причинен имущественный ущерб на сумму более 300 тыс. рублей. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Как сообщало ИА REGNUM, это не первое уголовное дело в отношении почтовиков в Кузоватовском районе. В марте 2019 года следственное управление СКР сообщило о завершении расследования в отношении бывшего руководителя другого почтового отделения. Ущерб оценён правоохранителями в 790 тыс. рублей — данные средства, как полагает следствие, были похищены у односельчан, которые приносили деньги для вкладов в банк.