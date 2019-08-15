Исламабад, , 14:54 — REGNUM

14 августа Национальное агентство Пакистана по борьбе со стихийными бедствиями отчиталось об ущербе, нанесенном муссонными дождями за текущий сезон.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, жертвами сезонных муссонных дождей в Пакистане стали 193 человека, 62 из них — дети. Наиболее плачевная статистика в провинции Хайбер-Пахтунхва. Там из-за плохо развитой инфраструктуры и географических ограничений для спасателей погибли 59 человек, а ранен был 61 человек.

Наводнения и оползни, вызванные муссонными дождями, также нанесли большой урон сооружениям. В общей сложности, 189 домов было разрушено. Значительно пострадала экономическая столица страны, один из крупнейших городов Азии Карачи (провинция Синд).