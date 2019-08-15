Сванховд, , 14:27 — REGNUM

Станция в Сванховде на Севере Норвегии обнаружила в воздухе содержание радиоактивного йода. Об этом ИА REGNUMсообщили в Норвежском Управление радиационной и ядерной безопасности.

Специалисты Управления отмечают, что обнаруженный уровень очень низок и не представляет никакого вреда ни для людей, ни для окружающей среды. Проба была взята в период 9−12 августа 2019 года. Результат измерения сопоставим с предыдущими измерениями.

«В настоящее время не представляется возможным установить, связано ли последнее обнаружение йода с аварией в Архангельске на прошлой неделе. DSA продолжает более частую выборку и анализ. Норвежские станции мониторинга обнаруживают радиоактивный йод примерно 6−8 раз в год, и источник обычно неизвестен. Когда не обнаружено никаких других радиоактивных веществ, кроме йода, источником, скорее всего, являются выбросы с производственных объектов радиоактивных фармацевтических препаратов, содержащих йод», — сообщили в Управлении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 8 августа, после ЧП на военном полигоне в Северодвинске был зафиксирован скачок радиации. По данным Росгидромета, уровень радиационного фона был превышен в 4−16 раз.