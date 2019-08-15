Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 14:03 — REGNUM

Участнику смертельной драки, которая произошла 10 августа в Каменске-Шахтинском Ростовской области, предъявлено обвинение. 39-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», уточнили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 15 августа.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый был приглашён на базу отдыха отметить свадьбу. Между ним и 32-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Фигурант уголовного дела руками и ногами несколько раз ударил оппонента по голове и туловищу. Травмы оказались смертельны.

«По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — пояснили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что о происшествии в Каменске-Шахтинском стало известно из материала, размещённого на страницах местной газеты «Пик». Издание, сославшись на источник, уточнило, что подозреваемый свою вину признал и в содеянном раскаялся.

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